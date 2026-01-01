Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Tancada • Obre a les 9:30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Horari de la botiga

dl. - dj.: 9:30 - 22:00
dv.: 9:30 - 15:00
ds.: 10:00 - 23:00
dg.: 9:30 - 22:00

Serveis

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

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