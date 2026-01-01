Torna a la cercaNike Store Azrieli (Partnered)Tancada • Obre a les 9:30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dj.: 9:30 - 22:00dv.: 9:30 - 15:00ds.: 10:00 - 23:00dg.: 9:30 - 22:00ServeisInformació sobre les devolucionsAquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Botigues properesDirectori de botiguesNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILTancada • Obre a les 9:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILTancada • Obre a les 8:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILTancada • Obre a les 10:00