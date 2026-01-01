Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Oberta • Tanca a les 22:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:00 - 22:00

Serveis

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

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