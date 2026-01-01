Torna a la cercaNike Serdika Mall (Partnered)Oberta • Tanca a les 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dg.: 10:00 - 22:00ServeisInformació sobre les devolucionsAquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Bra Fit de Nike FitTrobar l'ajust perfecte és essencial. Aconsegueix els sostenidors i l'ajust adequats per a les teves activitats preferides.Botigues properesDirectori de botiguesNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGOberta • Tanca a les 20:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGOberta • Tanca a les 20:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGOberta • Tanca a les 20:00