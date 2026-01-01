Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Tancada • Obre demà a les 10:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

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Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:00 - 20:00

Serveis

  • Targetes de regal Nike

    Targetes de regal Nike

    Aquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.

  • Més informació

    Més informació

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