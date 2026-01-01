Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Tanca aviat • Tanca a les 20:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:00 - 20:00

Serveis

  • Targetes de regal Nike

    Targetes de regal Nike

    Aquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.

  • Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Aquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Més informació

    Més informació

    Escaneja els codis de barres dels productes amb la Nike App per veure més talles i colors.

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