Torna a la cercaNike Factory Store SandaTanca aviat • Tanca a les 20:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dg.: 10:00 - 20:00ServeisTargetes de regal NikeAquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.Devolucions de Nike.com i de la Nike AppAquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Més informacióEscaneja els codis de barres dels productes amb la Nike App per veure més talles i colors.Botigues properesDirectori de botiguesNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPTanca aviat • Tanca a les 20:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPOberta • Tanca a les 21:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPOberta • Tanca a les 21:00