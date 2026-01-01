Torna a la cercaNIKE - Doha City CentreOberta • Tanca a les 0:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dc.: 10:00 - 22:00dj. - dv.: 10:00 - 0:00ds. - dg.: 10:00 - 22:00ServeisInformació sobre les devolucionsAquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Bra Fit de Nike FitTrobar l'ajust perfecte és essencial. Aconsegueix els sostenidors i l'ajust adequats per a les teves activitats preferides.Botigues properesDirectori de botiguesNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAOberta • Tanca a les 22:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAOberta • Tanca a les 23:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHOberta • Tanca a les 0:00