Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Oberta • Tanca a les 19:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Horari de la botiga

dl. - ds.: 9:30 - 20:00
dg.: Tancada

Horari especial

dl., 10 d’ag. - ds., 15 d’ag.: 9:30 - 19:00

Serveis

  • Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Aquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Ofertes a totes hores

    Ofertes a totes hores

    Estalvia en les compres online en qualsevol moment.

  • Targetes de regal Nike

    Targetes de regal Nike

    Aquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.

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