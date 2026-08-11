Torna a la cercaNike Factory Store LiegeOberta • Tanca a les 19:00Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - ds.: 9:30 - 20:00dg.: TancadaHorari especialdl., 10 d’ag. - ds., 15 d’ag.: 9:30 - 19:00ServeisDevolucions de Nike.com i de la Nike AppAquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Ofertes a totes horesEstalvia en les compres online en qualsevol moment.Compra aquíTargetes de regal NikeAquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.Botigues properesDirectori de botiguesNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BEOberta • Tanca a les 19:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEOberta • Tanca a les 18:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLOberta • Tanca a les 20:00