Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Oberta • Tanca a les 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Horari de la botiga

dl. - dv.: 10:00 - 18:00
ds. - dg.: 10:00 - 20:00

Horari especial

dg., 9 d’ag. - ds., 15 d’ag.: 10:00 - 20:00

Serveis

  • Targetes de regal Nike

    Targetes de regal Nike

    Aquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.

  • Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Aquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Ofertes a totes hores

    Ofertes a totes hores

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