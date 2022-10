Si estiguessis a l'espai, com repararies les teves sabatilles? Hauries de sortir del pas amb els materials que tinguessis al teu abast. El nostre equip d'innovació va reflexionar sobre l'ètica de fer servir materials sostenibles i sobre un estil de vida basat en viure de la terra per crear un disseny que combina els residus amb l'alta tecnologia. D'aquesta combinació inusual de tecnologia i residus van néixer les Space Hippie. Cada parell de les Space Hippie és un experiment en curs, amb una confecció que incorpora entre un 25 % i un 50 % del pes fabricat amb materials reciclats. És un gran pas que deixa una petjada de carboni molt petita.

El moviment hippy va deixar una empremta significativa a la mentalitat nord-americana. Era necessari ser hàbils i enginyosos; conscients del futur per tal de deixar un impacte menor en el planeta. Els nostres dissenyadors van deixar sortir els seus esperits hippies interiors i van experimentar amb bosses de restes de la planta de confecció i muntanyes de residus de fabricació. Hem utilitzat tot el que teníem, fins i tot escombraries. No vam desaprofitar res. Vam mirar als somniadors del passat per inspirar-nos a l'hora de crear els somnis del futur.