Sabíem que havíem de fer un pas endavant innovador per trobar altres possibilitats dins dels cicles de vida dels nostres productes. Hem evitat que els residus acabin a abocadors i cursos d'aigua, hem reutilitzat fibres de materials reciclats i hem reconvertit els residus de fabricació en sabatilles noves. Aquest procés va néixer a la Nike Innovation Kitchen, on ens vam reunir per crear nous conceptes revolucionaris i sortir de la nostra zona de confort. Per materialitzar les idees excel·lents de Space Hippie en unes sabatilles excepcionals, ens hem allunyat dels esbossos i hem jugat més amb els prototips. Hem descobert noves maneres de dissenyar adaptades a una nova realitat. Som com científics bojos jugant en un laboratori futurista.

Hem canalitzat l'esperit de Bill Bowerman, que pensem que és l'Space Hippie original, per la seva improvisació a l'hora de dur a terme dissenys artesanals, com ara escalfar goma fent servir planxes de gofres. En aquesta fase del procés de creació, vam recopilar totes les idees boges que havíem tingut per veure com funcionarien al món real. El resultat és que tots els models Space Hippie contenen entre un 25 i un 50 % de materials reciclats.