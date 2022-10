La nostra missió era molt senzilla: crear unes sabatilles amb la nostra petjada de carboni més baixa. I ho hem aconseguit a partir de residus. Cada model Space Hippie està confeccionat amb residus reciclats en una proporció d'entre el 25 i el 50 %. Ens deien que això era impossible o que no sortiria bé, però Space Hippie demostra que els que deien això s'equivocaven. L'obsessió de Nike sempre ha estat dissenyar les millors sabatilles sigui com sigui. Tenint en compte els problemes climàtics a què hem de fer front avui dia, unes sabatilles òptimes també s'han de dissenyar pensant en la sostenibilitat. Per això hem fabricat aquestes amb menys energia, hem generat menys residus i hem fet servir opcions de disseny amb un impacte ambiental més baix. La nostra tasca com a creatius ha estat reinventar el procés de subministrament, fabricació i recuperació dels productes que dissenyem. En resum, hem redefinit el disseny com no s'havia fet mai abans a Nike.

Crear Space Hippie va ser com entrar en una habitació fosca sense llanterna. Hem explorat àrees que desconeixiem i hem ampliat el nostre concepte de perfecció. Gràcies a això, hem desenvolupat la nostra manera de pensar i hem descobert com podem crear unes sabatilles que ens facin sentir orgullosos i que siguin útils per al nostre objectiu de protegir el planeta. Space Hippie es va crear amb un cert misteri. Volíem explorar i fusionar un estil desenfadat amb un aire estrambòtic. I ens n'hem sortit.