La línia N.354 reflecteix la natura innovadora de Nike creant un lloc on provar les idees més sorprenents. La línia N.354 de NSW s'identifica amb el sufix "-Type" a cada model i segueix explorant-ne de nous amb aquestes Zoom-Type, tota una expressió de la innovació en el disseny. Els coixinets Zoom Air visibles a l'avantpeu i la placa de poliuretà termoplàstic a tota l'entresola experimenten amb la tecnologia. El toc del dissenyador es fa palès en els petits detalls, com el tractament del logo, les perforacions estratègiques per a més transpirabilitat i les costures visibles que proporcionen subjecció.