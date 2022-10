Les Air VaporMax Plus "BE TRUE" afegeixen dues icones més de Nike, les Air Max Plus i les Air VaporMax, a la causa LGBTQ i a la celebració de l'orgull gai. Les sabatilles incorporen els símbols més coneguts de l'orgull gai per tota la peça, com ara una sola exterior inspirada en la bandera d'arc de Sant Martí, els colors rosa i lavanda, i el símbol del triangle. El missatge BETRUE ressalta amb orgull a la plantilla.