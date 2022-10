AIR MAX 270

BETRUE

160,00 €

Les Air Max 270 BETRUE donen suport al missatge d'expressió i d'inclusió per a tothom. Els colors de la bandera de l'orgull gai destaquen a la unitat Max Air més colorida i més gran de Nike fins ara. Les sabatilles, per celebrar el mes de l'orgull gai als Estats Units d'Amèrica i per retre homenatge a la comunitat LGBTQ, tenen tocs de color lavanda i un recordatori a la plantilla que convida a viure l'esperit BETRUE.