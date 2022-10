Skepta ha deixat una empremta permanent a l'escena musical de Londres i de més enllà amb el seu flow revolucionari i un univers creatiu en expansió, però també ha tingut una gran repercussió al món del calçat gràcies a l'aplicació de la seva estètica a un grapat de dissenys icònics Air Max. La seva nova col·laboració reinventa un altre model molt estimat d'una època daurada de la història de les sabatilles: les Air Max Tailwind V.



Per a aquesta edició Sk Air, Skepta s'ha inspirat en el món natural. La seva versió del model, basada en el concepte de renaixement creatiu (representat per la papallona i la seva metamorfosi), fa servir un estampat d'ales de papallona per sublimació envoltades d'una xarxa negra que fa d'estructura inspirada en les Air Max Tailwind V Plus. Les sabatilles incorporen tocs cridaners de Chrome de les Sk Shox, mentre que els detalls subtils iridescents al voltant del taló reten homenatge a la portada de l'àlbum de Skepta de 2019 Ignorance Is Bliss, que inclou imatges termogràfiques.