Aquestes Air Jordan IX estan inspirades en elements de les botes Special Field i estan preparades per al mal temps sense perdre el seu estil característic. Incorporen un revestiment resistent a l'aigua, una llengüeta reforçada, traus metàl·lics i un patró marcat, a més d'una confecció en pell i ant duradors. L'última combinació de colors presenta tons en negre i marró clar per a un look de temporada.