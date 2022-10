AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Les Air Jordan VIII són l'edició especial més nova de la col·laboració amb OVO. Aquest model destaca per la seva confecció en pell prèmium de textures suaus, granulades i amb perforacions. Una tonalitat en un blanc brillant completa el disseny i uns tocs de color or ofereixen un aspecte elegant. Els detalls a la plantilla i a l'anseta del taló rematen aquesta edició tan característica d'October's Very Own.