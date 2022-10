AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Les Air Jordan VIII combinen el negre i l'or per a OVO. Els revestiments confeccionats en pell prèmium fan destacar la llum en les zones d'ant més fosques. Els tocs daurats al taló i a la sola són el centre de totes les mirades, mentre que el logotip Jumpman de la llengüeta proporciona l'aspecte característic de l'essència Jordan. Els detalls a la plantilla i a l'anseta del taló rematen aquesta col·laboració elegant amb la marca October's Very Own.