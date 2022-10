Les Air Jordan V s'inspiren en l'aspecte i el rendiment dels avions de combat. L'última versió d'aquestes sabatilles, dissenyades per Tinker Hatfield i presentades per primer cop l'any 1990, arriba amb una confecció prèmium en què la xarxa de malla de les originals s'ha substituït per una sèrie de detalls de pell teixits. La combinació de colors platí pur cobreix tot el model, des de la part superior fins a la sola translúcida, per oferir un look elegant i subtil.