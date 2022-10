Dissenyades per al parquet, però amb un look perfecte per al dia a dia, les Air Jordan XXXI continuen la tradició d'aquesta línia de productes exclusius. La tecnologia FlightSpeed de les sabatilles maximitza la resposta de l'amortiment Zoom Air, alhora que la part superior Flyweave ofereix una subjecció flexible i transpirable. L'última versió presenta un perfil baix, un color negre degradat i una sola exterior blava i translúcida.