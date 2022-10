Igual que les seves predecessores, les Air Jordan XXXI es van dissenyar per aportar rendiment a la pista i un look ideal per al dia a dia. La part superior, lleugera i flexible, presenta els tradicionals detalls Air Jordan per oferir un estil apte per al carrer. A l'última versió d'aquestes sabatilles, la silueta de perfil baix accentua encara més l'atractiu urbà.