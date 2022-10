Ara és el millor moment per brillar, ja sigui per la teva comunitat, pel teu equip o per tu mateix. Les noves Air Jordan XXXI estan a l'alçada d'aquests moments radiants amb un estil impecable que presenta detalls iridescents i una confecció Flyweave lleugera. Per destacar encara més, les Air Jordan XXXI incorporen la tecnologia FlightSpeed i un amortiment Zoom Air complet.