Les Air Jordan VI mai no havien brillat tant. Les noves Air Jordan VI s'han dissenyat perquè siguis el centre d'atenció a cada pas, ja sigui per a l'equip, per als altres jugadors o per a tu mateix. El disseny clàssic de Tinker Hatfield incorpora un acabat iridescent per tota la part superior que es combina amb una sola exterior translúcida.