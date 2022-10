AIR JORDAN XXVIII

LOCKED & LOADED

185,00 €

La paraula miracle i els tres punts de Ray Allen no tenen res en comú. Allen, el consumat tirador, que semblava immers en una baralla descontrolada quan va rebre la pilota en una cantonada de la pista i amb només uns quants segons restants en el rellotge durant el sisè partit de les finals de 2013, havia passat tota la seva vida preparant-se per a aquest moment. El seu tir de tres, que va empatar el partit, va canviar la força de tota la sèrie: va impulsar els Heat a guanyar un títol molt ajustat i va consolidar el seu llegat etern a la ciutat de Miami com a salvador.