Un any després de perdre's els playoffs per primera vegada en 10 anys, el pes dels Lakers requeia a les espatlles de Kobe. Al quart partit dels playoffs del 2006 contra els Suns, Kobe va aconseguir una pròrroga amb un tir en safata en l'últim moment, però quan faltaven 6,1 segons per acabar el partit, l'equip encara perdia per un punt. Entrant per la dreta i enlairant-se entre dos defensors, Kobe va aconseguir l'encistellada guanyadora just quan s'acabava el temps. El seu rendiment ja representava el seu lloc com a l'estrella més brillant de la ciutat, però va ser llavors quan va aconseguir ser el protagonista definitiu i va començar a desenvolupar un llegat de jugades inoblidables com a imatge dels Lakers.