Tot i que Michael Jordan no les va dur mai a la pista, les Air Jordan XV ocupen un lloc important en la història d'aquestes emblemàtiques sabatilles. El seu disseny futurista, inspirat en els avions de combat, va ser l'últim de la llarga llista de Tinker Hatfield. La combinació de colors obsidiana original barreja un blau elegant amb un blanc que hi contrasta per crear la fusió única de textures i estampats que va fer famoses aquestes sabatilles.