Després del seu llançament inicial durant la temporada 1999-2000, les Air Jordan XV no van fer gaires aparicions (tot i que van continuar la línia Air Jordan). El look únic i furtiu d'aquestes sabatilles s'inspira en els avions de combat. Les Air Jordan XV també són el disseny final de la primera sèrie de models de Tinker Hatfield per a aquesta línia exclusiva. Ara, el model original torna amb una capa negra i detalls i logotips de color vermell varsity.