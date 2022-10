El talent de Chris Paul, líder permanent de la lliga en recuperacions de balons i assistències, brilla entre tots els números. No n'hi ha gaires que puguin igualar la seva perspectiva de la pista, la seva visió estratègica ni el seu esperit competitiu. Però ningú no el va ajudar en el seu camí cap a la grandesa. A les pistes de l'institut, el base de primer nivell es fixava en tot, des dels tirs massa curts fins als moviments més lents, i va seguir millorant. Les últimes Air Jordan XII, amb els colors del seu institut i una plantilla amb les lletres "Class of 2003", reten homenatge a l'esforç que CP3 va invertir quan ningú no el veia.