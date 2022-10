Les Air Jordan XII, que es van llançar per primera vegada el 1996, van portar el rendiment i un look prèmium a la pista. El seu disseny reflectia la maduresa i l'elegància d'una superestrella que ja s'havia establert i convertit en llegenda. Aquesta última edició té un look subtil amb una confecció d'ant i una part superior amb tons grisos. Els traus d'or metal·litzat són una referència a la combinació de colors "Taxi" original del 1996.