250,00 €

L'essència All For One es basa en la tradició de tornar: les Air Force 1 originals van passar d'una generació a l'altra. Per retre homenatge a aquesta tradició, el cofundador de CLOT, Edison Chen, col·labora amb Nike per crear les Air Force 1 CLOT.



Les tres combinacions de colors estan inspirades en tres dinàmiques: el creixement, el respecte i en tornar el que ens donen. El disseny exclusiu presenta un teixit amb patró que es pot treure per revelar un disseny secundari que representa la idea de la creativitat inexplorada.



Edison, com a estadista respectat a la comunitat creativa de Xangai, se centra en passar el coneixement a la següent generació i animar-la a descobrir els seus talents.