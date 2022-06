Deu postures d'escalfament de ioga fàcils per millorar la circulació sanguínia

Hi ha molts tipus diferents d'estils i pràctiques de ioga. El ioga vinyasa, un tipus de ioga popular i intens, està dissenyat per mantenir el ritme cardíac alt amb una combinació d'inversions i postures dempeus i d'equilibri.



Les àssanes específiques que milloren la circulació són les que et fan obrir el pit i el tòrax, ja que amplien l'espai que hi ha al voltant del cor, un òrgan vital per a la circulació. Les postures del camell, de la roda, del pont o del rei ballarí faciliten aquesta obertura a la zona del cor.



Les inversions o les postures en què el cor està per sobre del pit (és a dir, les postures del revés) són beneficioses perquè fan que la sang vagi al cervell i alleugen la pressió del cor. Algunes d'aquestes postures són la del gos mirant avall, la de l'espelma i la postura sobre el cap.



Cada postura de ioga està pensada per a una part diferent de l'aparell circulatori. N'hi ha que treballen la musculatura, altres l'equilibri i algunes milloren la salut cardíaca i pulmonar.



Incorpora les 10 postures d'escalfament de ioga següents a la teva sessió per millorar el flux sanguini i la pràctica del ioga en general.