La història de les Nike Huarache

La història de les Huarache
Department of Nike Archives
Tots els detalls sobre aquestes sabatilles de bàsquet tan especials.
El 1991, Nike va llançar unes sabatilles que no s'assemblaven gens a la resta.
"Era un disseny tan diferent que ni tan sols necessitava un Swoosh", diu Tinker Hatfield, responsable del projecte. També recorda que hi havia gent que deia que no es podien dissenyar unes sabatilles Nike sense un logotip Swoosh gran al lateral.
"El meu punt de vista era que aquestes sabatilles eren tan úniques que només Nike hauria tingut la valentia de fer una cosa així, de manera que no necessitaven un Swoosh", comenta Hatfield.
Durant 1990 i principis del 1991, Hatfield va esbossar diversos conceptes (incloent-hi l'anterior) abans de decidir com seria el disseny final de les Huarache. Segons Hatfield, la idea va néixer en un llac.
"Vaig tenir una petita epifania quan esperava que un vaixell d'esquí aquàtic m'arrossegués fora de l'aigua", explica. "Estava assegut dins l'aigua amb botins de neoprè, amb els peus alineats l'un davant de l'altre sobre l'esquí. Just abans que el vaixell m'arrossegués, vaig pensar que aquelles coses de neoprè eren molt còmodes, oferien subjecció i s'adaptaven perfectament al peu i al turmell". Finalment, el disseny de les Huarache va incloure neoprè amb un exoesquelet per a més subjecció.
Passar al món del bàsquet un any més tard va ser rebut inicialment amb escepticisme. Es va modificar la corretja posterior de les sabatilles per adaptar-la als moviments del bàsquet, es va reforçar la sola exterior i el lateral i es va estendre el disseny d'exoesquelet al voltant del turmell. Així, les Huarache es van convertir en una versió més minimalista de les sabatilles de bàsquet.
L'escepticisme inicial va terminar quan un dels equips de bàsquet més interessants dels EUA en aquell moment, el de la Universitat de Michigan, va jugar el campionat de l'NCAA del 1992 amb les Air Flight Huarache.
Aquest model s'ha convertit en un bàsic i ha arribat a moltes altres categories, com ara el training, el tennis, l'aeròbic, el lacrosse, el futbol i el beisbol. El disseny minimalista també va inspirar altres sabatilles lleugeres i flexibles del futur, com els conceptes de les Kukini, les Presto i les Nike Free.