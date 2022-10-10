Informació i data del llançament oficial de les LeBron 20

Les LeBron 20 s'han dissenyat per a la nova generació
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Et presentem les LeBron 20, unes sabatilles elegants de perfil baix dissenyades per retre homenatge a la carrera històrica de James i cobrir les necessitats de rendiment de tota una nova generació d'atletes.
Què has de saber
- Les LeBron 20 són l'edició més lleugera de les seves sabatilles exclusives, dissenyades amb un perfil baix elegant i d'inspiració prèmium.
- Aquestes sabatilles celebren els 20 anys de LeBron amb Nike i el seu 20è aniversari a l'NBA.
- El disseny tècnic de les LeBron 20, que celebren la històrica carrera de LeBron, s'han creat per a la propera generació de jugadors.
Del millor per a la nova generació
Les sabatilles LeBron 20 són les primeres sabatilles de rendiment de la línia exclusiva de LeBron a debutar amb un model de perfil baix. A primera vista, els dissenys elaborats del reforç lateral elogien els moments més especials de la carrera de LeBron. Tot i que les sabatilles celebren el passat, LeBron diu que les LeBron 20 es van dissenyar pensant en la nova generació.
Les característiques principals d'aquestes sabatilles són el perfil baix, la tecnologia Zoom Air a l'avantpeu i al taló, i la fibra de carboni a l'enfranc de la part mitjana del peu. Pel que fa a l'amortiment de la planta, l'avantpeu té una unitat Air Zoom Turbo de càrrega superior i el taló incorpora una unitat Zoom Air més gran, de 13 mm de gruix, que protegeix contra els impactes. El reforç lateral amb embolcall sintètic assegura el peu sobre la plantilla. El patró multidireccional de la sola exterior s'adhereix a terra. Els detalls clàssics d'aquestes sabatilles reten homenatge al passat, però no t'equivoquis: el rendiment de les LeBron 20 s'ha dissenyat pensant en els pròxims 20 anys.
Celebrem 20 anys
"Vam veure el 20è aniversari com una oportunitat per celebrar els pròxims 20 anys de LeBron", explica Jason Petrie, dissenyador sènior de calçat de bàsquet per a home i dissenyador principal de la línia de LeBron des de les Zoom LeBron VII. "L'etiqueta cosida dins de la llengüeta diu 'Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation' (Dissenyades i perfeccionades a partir de les especificacions exactes de la nova generació). I és una frase que ens hem pres molt seriosament a l'hora de dissenyar les sabatilles. Hem tingut presents jugadors com els fills de LeBron, Bronny i Bryce. Volíem posar-nos al seu lloc i saber què busquen els atletes joves".
Petrie diu que, quan feia aquestes sabatilles, li van venir records de quan dissenyava les Soldier 10: de perfil baix i contacte estret amb la pista, però creades per aguantar la força d'aquest esport. Tot i que aquesta franquícia exclusiva s'ha creat al voltant de l'amor de LeBron pel disseny Air, va confiar en l'equip de Nike Basketball perquè dissenyessin unes sabatilles de perfil baix lleugeres amb Zoom Air. Són les sabatilles més lleugeres de la seva línia exclusiva fins al moment, però capaces de resistir l'estil de joc de LeBron.
Per descomptat, les sabatilles commemoren molts moments de la carrera de LeBron per tot el disseny. Però els elements que reten homenatge a la carrera de LeBron no són només visuals. Algunes de les característiques que més agraden de la línia exclusiva de LeBron s'han integrat a la tecnologia d'aquestes sabatilles.
Per exemple, el folre a la zona del turmell inclou la tecnologia Nike Sphere, que va aparèixer originalment a les Air Zoom Generation. El folre de la zona del turmell és suau i transpirable, per complir el desig de LeBron de fer que les Zoom Generation fossin les sabatilles de bàsquet més còmodes. La fibra de carboni de l'enfranc a la part mitjana del peu, que proporciona energia i rigidesa de torsió per als moviments explosius, torna a la línia exclusiva per primera vegada des de les Zoom LeBron 5. El logotip Dunkman torna a la sola exterior després d'aparèixer a les LeBron 16.
La combinació de colors The Time Machine de les LeBron 20 es va llançar per a adults i nens el 29 de setembre. Llançarem més combinacions de colors al llarg del 2022.
Preguntes freqüents sobre les LeBron 20
Quan es van llançar les LeBron 20?
Les LeBron 20 es van llançar per primera vegada en combinacions de colors limitades el 29 de setembre de 2022. Llançarem més combinacions de colors al llarg del 2022.
Quan costen les LeBron 20?
Les LeBron 20 surten a la venda en talles per a adults per 200 $. Els preus poden variar a mesura que hi hagi més combinacions de colors disponibles. Compra la línia de productes Nike LeBron James i consulta'n les novetats.