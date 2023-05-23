Air Jordan 20
Llançament original
(2005)
Dissenyador
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANC / NEGRE – VERMELL)
Preu original
(175 $)
Codi del model
(310455-101)
Air Jordan 20
Llançament original (2005)
Dissenyador (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / NEGRE – VERMELL)
Preu original (175 $)
Codi del model (310455-101)
Dues dècades de grandesa
El 2005, després de dues dècades en el món de les sabatilles, Michael Jordan i Jordan Brand havien aconseguit el que no havia fet mai ningú: inspirar milions de jugadors arreu del món, construir un llegat durador i oferir al món de l'esport un nou estàndard de grandesa. Calia crear unes sabatilles especials per celebrar un assoliment d'aquesta magnitud. Per retre homenatge a dues dècades transformadores, Jordan va recórrer al llegendari Tinker Hatfield per recuperar la col·laboració que va crear i reinventar la cultura de les sabatilles.
Directament de l'arxiu
Unes sabatilles llegendàries
Hatfield va aprofitar el 20è aniversari per explicar la vida de MJ a través del seu disseny. La part superior inclou més de 200 icones: cada símbol fa referència a la trajectòria de Jordan des de la infantesa i al llarg de la seva carrera, que ens ha deixat un llegat inigualable. També hi ha 69 clotets situats a la part lateral per representar la puntuació més alta de MJ en un partit. Tinker es va esforçar al màxim per crear unes sabatilles que poguessin servir d'autobiografia d'un atleta de la talla de MJ, i les AJ 20 ho van aconseguir.