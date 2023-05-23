Air Jordan 19
Llançament original
(2004)
Dissenyador
(TATE KUERBIS)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANC / CHROME – VARSITY RED)
Preu original
(165 $)
Codi del model
(307546-101)
Air Jordan 19
Llançament original (2004)
Dissenyador (TATE KUERBIS)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / CHROME – VARSITY RED)
Preu original (165 $)
Codi del model (307546-101)
Jordan s'apropa al futur
Encara que Michael Jordan no hagi portat mai unes Air Jordan 19 per jugar, aquestes sabatilles es van dissenyar tenint en compte les seves indicacions exactes i els seus alts estàndards de rendiment. De la mateixa manera que volien assolir els estàndards de rendiment de Jordan, l'equip de Jordan Brand volia continuar superant els límits de la moda per dirigir-se a la generació a la qual el llegat de Jordan anava destinat. Les Air Jordan 19, dissenyades per evocar la silueta de la serp verinosa mamba negra, representen un pas atrevit cap al futur.
Directament de l'arxiu
Una elegància agressiva
Les AJ 19 tenien una part superior Tech-Flex millorada i amortiment Zoom Air per oferir més agilitat a la pista. El seu rendiment potent es combinava amb un look distintivament agressiu: el disseny original inspirat en els rèptils va donar lloc a una estètica atrevida que portava la moda dels cordons ocults a un altre nivell d'elegància i sofisticació.