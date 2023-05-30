Air Jordan 17
Llançament original
(2002)
Dissenyador
(WILSON SMITH III)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANC / VARSITY RED – CHARCOAL)
Preu original
(200 $)
Codi del model
(302720-161)
Air Jordan 17
Llançament original (2002)
Dissenyador (WILSON SMITH III)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / VARSITY RED – CHARCOAL)
Preu original (200 $)
Codi del model (302720-161)
La reaparició del mag
A la temporada 2001-2022 de l'NBA, MJ va tornar al bàsquet després de retirar-se per segona vegada, aquest cop com a membre dels Washington Wizards. Nike va tornar a col·laborar amb el dissenyador Wilson Smith lll per commemorar el seu retorn i crear unes Air Jordan que estiguessin a l'altura del moment. Per capturar la màgia dels salts de MJ i la seva habilitat d'improvisar al vol, el disseny de les AJ 17 es va inspirar en la improvisació pròpia del jazz. Quan va començar el disseny de les AJ 17, Jordan Brand va contractar el seu primer músic, l'intèrpret de jazz Mike Phillips.
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Dissenyades per a un rendiment suau
Smith, inspirant-se en la improvisació del jazz, va utilitzar les línies fluides com a element principal de les AJ 17 i va afegir notes musicals a la solapa dels cordons. Per combinar rendiment i estil, les sabatilles tenien una unitat Zoom Air al taló, així com una placa d'enfranc de llargada completa i un estabilitzador de poliuretà termoplàstic al taló. En aquell moment, les AJ 17 eren les AJ més cares que s'havien fet mai, amb un preu de compra de 200 $. El sistema d'embalatge innovador reflectia la dedicació de les sabatilles cap a la seva font d'inspiració: les AJ 17 es presentaven en un maletí de metall com el que portaria un músic de jazz de viatge i una guia digital sobre el disseny de la sabatilla.