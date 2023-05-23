Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 16
Llançament original
(2001)
Dissenyador
(WILSON SMITH III)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(NEGRE/VARSITY RED)
Preu original
(160 $)
Codi del model
(136059-061)
Air Jordan 16
Llançament original (2001)
Dissenyador (WILSON SMITH III)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/VARSITY RED)
Preu original (160 $)
Codi del model (136059-061)
Les Jordan tornen amb un nou revestiment
A principis de la temporada 2001-2002, Michael Jordan encara s'estava acostumant al seu càrrec de president dels Washington Wizards. Les Air Jordan 16 van canviar de dissenyador després de més d'una dècada per capturar aquesta època de transició amb un revestiment magnètic i extraïble per als cordons. El recobriment, que va permetre que aquest model de sabatilles de rendiment es transformés en un bàsic de la moda, es va convertir en una icona, sobretot quan Jordan va sorprendre a tothom en unir-se als Wizards com a jugador durant la presentació l'any 2001.
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El toc inconfusible de His Airness
Tot i que el vistós revestiment dels cordons s'ha convertit en la targeta de presentació de les AJ 16, també inclouen alguns dels elements de disseny més distintius del catàleg Jordan reinventats i actualitzats. Els detalls de xarol i la sola translúcida mantenen aquest model fidel al llegat icònic i es combinen amb elements nous per celebrar el retorn inesperat de Jordan al bàsquet.