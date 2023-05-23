Air Jordan 15
Llançament original
(1999)
Dissenyador
(TINKER HATFIELD)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(FLINT GREY / BLANC)
Preu original
(150 $)
Codi del model
(136011-101)
Air Jordan 15
Llançament original (1999)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (FLINT GREY / BLANC)
Preu original (150 $)
Codi del model (136011-101)
La saga continua
Tot i que Michael Jordan s'havia tornat a retirar, res no feia pensar que les Air Jordan haguessin de fer el mateix. Les Air Jordan 15 van continuar el llegat de MJ amb una part superior de fibra d'aramida Kevlar® inspirada en l'avió de combat X-15.
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Destinades a la grandesa
Les Jordan 15 es van inspirar en l'avió tripulat més ràpid del món i incloïen un detall inconfusible de MJ: la llengüeta sobresortint imitava la llengua del mateix Jordan quan volava cap a la cistella. Tot i que Jordan mai lluïs aquestes sabatilles a la pista, les portava amb els vestits de negocis que es van convertir en el seu nou uniforme: un exemple de sofisticació en els negocis, tal com ho era en el bàsquet.