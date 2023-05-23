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Última actualització: 23 de maig del 2023
2 min. de lectura

Air Jordan 15

Llançament original
(1999)
Dissenyador
(TINKER HATFIELD)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(FLINT GREY / BLANC)
Preu original
(150 $)
Codi del model
(136011-101)

Air Jordan 15

Llançament original (1999)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (FLINT GREY / BLANC)
Preu original (150 $)
Codi del model (136011-101)

La història de les Air Jordan 15, Aconsegueix la SNKRS App

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La història de les Air Jordan 15, Aconsegueix la SNKRS App

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Tindràs accés exclusiu a tots els llançaments, així com informació privilegiada de la comunitat que defineix la cultura de les sabatilles.

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La saga continua

Tot i que Michael Jordan s'havia tornat a retirar, res no feia pensar que les Air Jordan haguessin de fer el mateix. Les Air Jordan 15 van continuar el llegat de MJ amb una part superior de fibra d'aramida Kevlar® inspirada en l'avió de combat X-15.

Directament de l'arxiu

Destinades a la grandesa

Les Jordan 15 es van inspirar en l'avió tripulat més ràpid del món i incloïen un detall inconfusible de MJ: la llengüeta sobresortint imitava la llengua del mateix Jordan quan volava cap a la cistella. Tot i que Jordan mai lluïs aquestes sabatilles a la pista, les portava amb els vestits de negocis que es van convertir en el seu nou uniforme: un exemple de sofisticació en els negocis, tal com ho era en el bàsquet.

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 22 de maig del 2023