Les Hijabeuses: Founé Diawara parla sobre la lluita contra els prejudicis

Històries seleccionades per Rebel Girls
Founé Diawara
Quan era petita, Founé Diawara se sentia com una forastera a causa de la seva identitat cultural, però un bon dia la seva perspectiva va canviar. Descobreix com una campanya viral a les xarxes socials la va ajudar a convertir-se en copresidenta d'una comunitat de futbol femení.
Founé Diawara. Les Hijabeuses. Nacionalitat: francesa. Data de naixement: 4 d'octubre de 1999. Il·lustracions de Lauwaart.
La Founé era la segona de set germans, així que sempre ha tingut dots de líder. La seva naturalesa curiosa la va convertir en un referent fantàstic per als seus germans petits. Sempre mirava d'aprendre coses noves, sovint moltes a la vegada. L'any 2014, el gran torneig mundial femení la va motivar per descobrir un altre hobby: el futbol.
Quan tenia 14 anys, la Founé va entrar en el seu primer equip de futbol. Va ser una experiència increïble. Cada moviment li semblava com una part d'una coreografia harmoniosa: driblar pel camp, passar la pilota a les companyes i introduir-la a la porteria amb un xiulet.
"Volem que les dones puguin tenir totes aquestes identitats".
Després d'un any entrenant-se amb el seu equip, va arribar al camp. Estava a punt per jugar el seu primer partit real, però quan va entrar a la gespa, l'àrbitre la va aturar.
"No pots portar hijab", li va dir. "No està permès".
La Founé es va ensorrar. El hijab era un símbol important de la seva fe musulmana i formava part de la seva identitat. No se'l podia treure per jugar. Es va passar el partit asseguda a la banqueta, trista i enfadada.
"Només volia jugar", deia. "Volia contribuir al meu equip".
Tanmateix, en lloc de deixar-se endur per la tristesa, la Founé va posar en pràctica les seves habilitats naturals com a líder. Va sentir parlar d'una campanya dedicada a aturar la discriminació en l'àmbit de l'esport femení i va decidir formar-ne part quan se li va presentar l'oportunitat.
El moviment va començar amb un vídeo d'Instagram sobre la prohibició de dur hijabs per jugar a futbol a França. La Founé va veure que s'omplia de comentaris de persones de tot el país. Les dones compartien les seves experiències sobre com les havien discriminat i com aquesta prohibició les havia obligat a deixar de jugar.
La Founé va seguir lluitant per aquesta causa copresidint el col·lectiu Les Hijabeuses, una comunitat en què es permet a les dones dur hijab mentre juguen a futbol. Quan no s'entrena, la Founé va a la universitat, on cursa estudis sobre drets humans. S'està esforçant per crear un futur en què les dones no hagin de sacrificar una part de la seva identitat per dedicar-se a allò que volen.