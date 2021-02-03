Good Form: l'esquat frontal amb barra perfecte

L'esquat frontal amb barra
Consells
Última actualització: 3 de febrer del 2021
De Joe Holder
Aprèn a fer esquats diferents per treballar els quàdriceps i el tors.
Aquesta variació de l'esquat amb el pes sobre les espatlles fa més èmfasi en els quàdriceps que en els glutis i requereix tenir molta força al tors per evitar que la barra (i el pit) se'n vagin cap endavant. Descobreix com fer aquest exercici amb els consells del Nike Master Trainer Joe Holder.
- Col·loca't davant d'una barra situada a l'altura del pit.
- Si ets principiant o tens gaire mobilitat a les espatlles, agafa la barra amb els braços creuats (estira els braços cap endavant per sota de la barra de manera que quedi sobre les espatlles i, a continuació, creua els braços per sobre de la barra i col·loca els palmells de les mans sobre la barra de manera creuada, mirant cap a l'espatlla oposada). Si tens una bona mobilitat, agafa la barra de forma tradicional (posa-la sobre les espatlles i flexiona els braços amb els colzes cap endavant i cap a dalt, alhora que agafes lleugerament la part inferior de la barra amb els dits per fora de les espatlles).
- Per començar, treu la barra del suport, fes un pas enrere i col·loca els peus a l'altura dels malucs (fes el moviment més ample si tens els malucs més estrets).
- Porta els colzes cap endavant i cap amunt, fes força amb el tors, mantén el pit aixecat i pressiona els peus a terra amb fermesa mentre abaixes el cos fins que les cuixes superin la línia paral·lela amb el terra.
- Fes força amb els peus per tornar a la posició inicial. Això serà una repetició.
- Repeteix l'exercici.