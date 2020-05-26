Entrenament a casa per als més petits

Moviment
Última actualització: 26 de maig del 2020

amb Nike Training

Entrenament per fer a casa amb els més petits

Fes que els més petits no deixin de moure's amb sis consells clau.

Tot i que segur que ja domines els entrenaments a casa, ens hem associat amb Made to Play per oferir-te els millors consells per ensenyar als més petits a mantenir-se sans i feliços encara que passin més temps a casa. Llegeix els sis punts clau de l'assessorament per a nens i nenes i fes que la teva família s'uneixi als 16 milions de nens de tot el món que es mantenen actius amb Made to Play.

  1. Seguretat per començar
    Fes que els més petits se sentin segurs de les seves habilitats. Després d'un entrenament, repassa com els ha anat i mantén un registre de tot el que han aconseguit. Pots enganxar una taula a la nevera amb estrelles daurades adhesives que constatin el seu esforç.
  2. Fomenta la contribució
    Dona'ls rols i responsabilitats perquè tothom senti que té una funció. Modifica els jocs i els exercicis perquè els nens i les nenes participin i passin menys temps sense fer res.
  3. Felicita'ls
    Reconeix el seu esforç, la determinació, la cooperació i l'esperit de joc en equip. La perseverança s'hauria de premiar igual que el rendiment. Felicita els més petits de l'equip fent-los xocar la mà o amb un copet a l'esquena, fins i tot encara que s'equivoquin.
  4. Deixa'ls triar l'aventura
    Fes preguntes als nens i deixa'ls prendre decisions. Fins i tot es poden fer responsables d'organitzar el dia. Deixa que preparin rutines d'entrenament, que s'inventin danses o que proposin reptes en equip que haureu de superar junts.
  5. Claredat i brevetat
    Les sessions haurien de seguir la norma del 80/20, és a dir, un 20 % hauria d'estar destinat a explicar l'entrenament, i l'altre 80 %, a moure's. Demana'ls que puntuïn el nivell de dificultat de l'1 al 5 per adaptar els entrenaments a les seves capacitats.
  6. Interactueu
    Després de l'entrenament, dediqueu una estona a comentar-lo. Deixa que dominin la conversa. No és el moment de donar lliçons, sinó de xerrar.

Els nostres entrenadors de Made to Play t'ajudaran a millorar les teves habilitats i exercicis amb consells, trucs i recomanacions per a cadascun d'aquests punts.

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Els nostres entrenadors de Made to Play t'ajudaran a millorar les teves habilitats i exercicis amb consells, trucs i recomanacions per a cadascun d'aquests punts.

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Publicat originalment el: 8 de maig del 2020