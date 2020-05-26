Entrenament per fer a casa amb els més petits

Entrenament a casa per als més petits
Moviment
Última actualització: 26 de maig del 2020
amb Nike Training
Fes que els més petits no deixin de moure's amb sis consells clau.
Tot i que segur que ja domines els entrenaments a casa, ens hem associat amb Made to Play per oferir-te els millors consells per ensenyar als més petits a mantenir-se sans i feliços encara que passin més temps a casa. Llegeix els sis punts clau de l'assessorament per a nens i nenes i fes que la teva família s'uneixi als 16 milions de nens de tot el món que es mantenen actius amb Made to Play.
- Seguretat per començar
Fes que els més petits se sentin segurs de les seves habilitats. Després d'un entrenament, repassa com els ha anat i mantén un registre de tot el que han aconseguit. Pots enganxar una taula a la nevera amb estrelles daurades adhesives que constatin el seu esforç.
- Fomenta la contribució
Dona'ls rols i responsabilitats perquè tothom senti que té una funció. Modifica els jocs i els exercicis perquè els nens i les nenes participin i passin menys temps sense fer res.
- Felicita'ls
Reconeix el seu esforç, la determinació, la cooperació i l'esperit de joc en equip. La perseverança s'hauria de premiar igual que el rendiment. Felicita els més petits de l'equip fent-los xocar la mà o amb un copet a l'esquena, fins i tot encara que s'equivoquin.
- Deixa'ls triar l'aventura
Fes preguntes als nens i deixa'ls prendre decisions. Fins i tot es poden fer responsables d'organitzar el dia. Deixa que preparin rutines d'entrenament, que s'inventin danses o que proposin reptes en equip que haureu de superar junts.
- Claredat i brevetat
Les sessions haurien de seguir la norma del 80/20, és a dir, un 20 % hauria d'estar destinat a explicar l'entrenament, i l'altre 80 %, a moure's. Demana'ls que puntuïn el nivell de dificultat de l'1 al 5 per adaptar els entrenaments a les seves capacitats.
- Interactueu
Després de l'entrenament, dediqueu una estona a comentar-lo. Deixa que dominin la conversa. No és el moment de donar lliçons, sinó de xerrar.
Els nostres entrenadors de Made to Play t'ajudaran a millorar les teves habilitats i exercicis amb consells, trucs i recomanacions per a cadascun d'aquests punts.
Els nostres entrenadors de Made to Play t'ajudaran a millorar les teves habilitats i exercicis amb consells, trucs i recomanacions per a cadascun d'aquests punts.