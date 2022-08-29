Comença a jugar
Entrenament per a nens i nenes: el poder del joc
Hem creat el programa "Coaching Kids: the Power of Play" (Entrenament per a nens i nenes: el poder del joc) per ajudar els entrenadors i entrenadores a unir el joc i l'esport. Així, aconseguirem que l'activitat física sigui encara més divertida i accessible per als infants.
Els nens i les nenes estan fets per jugar. Amb les eines d'entrenament adequades, qualsevol persona els pot inspirar l'alegria de l'esport. I tu també. El programa "Coaching Kids: the Power of Play", que ja està disponible a la Nike Training Club App, t'ajuda a motivar la mainada amb jocs, reptes i moviments divertits. L'hem creat en col·laboració amb la Universitat Leeds Beckett i amb ICOACHKIDS, una iniciativa global sense ànim de lucre que fomenta l'educació esportiva. Tot això forma part del compromís Made to Play de Nike per promoure l'esport entre els més petits.
Saps que el joc és una de les maneres principals en què aprenem, socialitzem i fem servir la imaginació? Els jocs estimulants a una edat primerenca ens preparen per a tota una vida de salut física i mental òptimes. El programa està format per tres mòduls dissenyats per oferir-te les eines que et calen per ajudar els nens i les nenes a submergir-se en l'activitat física a través de l'alegria intemporal de jugar. Cada mòdul conté vídeos curts i educatius sobre el poder del joc i ensenya els futurs coaches a preparar les classes amb vídeos explicatius i consells d'experts.
Mòdul 1: Juga a pilota
Aquest mòdul està centrat a desenvolupar les habilitats dels més petits per mantenir el cos en posicions estables durant activitats dinàmiques i estàtiques. Et dedicaràs a la força i la mobilitat, i aprendràs maneres divertides d'integrar el joc en els entrenaments habituals i d'animar els nens i les nenes a participar-hi.
Mòdul 2: Agafa velocitat
Aquest mòdul es basa en el desenvolupament de l'eficiència del moviment mitjançant la coordinació i la velocitat, dos elements clau de l'esport. Dirigir-se a ells i elles tenint en compte els seus diferents canvis corporals, habilitats i, sobretot, intervals d'atenció, pot ser complicat. Convertir les activitats en jocs és una manera infal·lible de fer que hi participin. Aprendràs consells que podràs aplicar a diversos esports i entrenaments, així que prepara't per fer-los córrer, fer fintes i saltar.
Mòdul 3: Arriba més enllà
Aquest mòdul està centrat en el desenvolupament de les seves habilitats per fer esport el millor que puguin durant més temps, és a dir, augmentar la capacitat d'afrontar la fatiga mitjançant el joc. Sí, estem parlant de la resistència, és a dir, repetir moviments durant un període llarg de temps. Aprendràs a incorporar diferents jocs i activitats d'intensitat baixa i alta a les teves sessions perquè practiquin la resistència aeròbica, anaeròbica i muscular.