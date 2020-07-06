Entrenament de 6 minuts per a tota la família

Un entrenament intens de sis minuts per a tota la família
Consells
de Nike Training
Aquest entrenament ràpid està dissenyat per activar la ment i la circulació sanguínia.
Aquest exercici és curt, però molt intens. En menys de deu minuts, tota la família entrenarà el cos i la imaginació, amb repeticions i reptes mentals divertits.
Entrenament intens de sis minuts
És hora d'entrenar-se en família! Les temàtiques d'aquesta setmana són la paciència i la perseverança. Respira profundament i duplica la intensitat de l'entrenament d'avui, que és ideal per escalfar i cremar l'energia que tens. A més, només dura sis minuts, així que és recomanable per a nens i nenes de totes les edats. Reuneix tota la família i doneu-ho tot.
Entrenament mental
L'activitat física és molt important, però avui també toca reforçar la ment. Trieu una categoria (menjars de color porpra, tipus de cereals, paraules que comencin amb la lletra "u"...). Després de cada repetició, cada membre de la família ha de fer una volta a l'habitació i dir una paraula de la categoria corresponent. Per exemple, si feu salts de tisora, heu de dir noms d'atletes famosos. Si a una persona no se li acudeix res o repeteix una de les opcions, ha de repetir el moviment.
Necessites ajuda per triar més categories? Tens la resposta just davant teu. Digues als més petits que deixin volar la seva imaginació per veure quines categories se'ls acudeixen.
Entrenament mental
L'activitat física és molt important, però avui també toca reforçar la ment. Trieu una categoria (menjars de color porpra, tipus de cereals, paraules que comencin amb la lletra "u"...). Després de cada repetició, cada membre de la família ha de fer una volta a l'habitació i dir una paraula de la categoria corresponent. Per exemple, si feu salts de tisora, heu de dir noms d'atletes famosos. Si a una persona no se li acudeix res o repeteix una de les opcions, ha de repetir el moviment.
Necessites ajuda per triar més categories? Tens la resposta just davant teu. Digues als més petits que deixin volar la seva imaginació per veure quines categories se'ls acudeixen.