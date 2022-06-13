Emma Raducanu: Deixar de cercar la perfecció

Emma Raducanu: oblida't de la perfecció
Atletes*
Per tal de ser la millor tennista que pot arribar a ser, Emma Raducanu ha après que la perfecció no existeix.
Quan el món sencer està mirant el que fas, comences a pensar que no pots equivocar-te. Però Emma Raducanu sap molt bé que la perfecció no existeix. Per créixer de veritat has de desprendre't d'aquesta idea i endinsar-te en un entorn desconegut.
Per al nou vídeo "What Are You Working On?" hem conegut la increïble jugadora de tennis del districte londinenc de Bromley Emma Raducanu. Ens ha convidat a conèixer la primera pista de tennis en què va jugar i ens ha parlat de quan va començar a voler convertir-se en la millor. "Era una nena molt perfeccionista. M'enfadava moltíssim si els cops no sortien com jo volia".
Però ja fa molt de temps d'allò i ara ha après que la perfecció no és una destinació. Progressar té molts alts i baixos. Així és com s'assoleixen els teus objectius. "Sens dubte, crec que l'actitud perfeccionista m'ha ajudat a arribar als resultats que he aconseguit, però aprendre a oblidar la perfecció m'ha ajudat a connectar amb l'Emma que vull ser i amb l'Emma que soc ara mateix".
Va aconseguir el seu primer gran títol quan tenia 18 anys i es va convertir en la segona jugadora de tennis més jove en guanyar el gran torneig d'Estats Units. "Quan vaig guanyar, tothom s'esperava que guanyés tots i cadascun dels tornejos en què participava". Però Emma sap que al món de l'esport no hi ha garanties. "Crec que és poc realista perquè la perfecció no existeix".
Tots hem patit moments de pressió quan hem volgut destacar en algun àmbit, com ara en l'esport, en els estudis o en qualsevol altre projecte. Allunyar-se de la idea de la perfecció vol dir que has d'acceptar que pots cometre errors i has de tenir prou confiança per assumir riscos dins i fora del teu terreny de joc. "Si sempre ets perfecta i projectes una bona imatge, en realitat no surts de la teva zona de confort ni proves coses noves que t'ajudaran a millorar".
Tots seguim el nostre camí. Emma ho té ben clar: s'esforça al màxim a centrar-se en el progrés i no en la perfecció. "Quan dic adeu a la idea de la perfecció, vaig amb avantatge i gaudeixo més del meu recorregut", ens explica.
Descobreix com Emma es desprèn s'oblida de la perfecció al nou vídeo "What Are You Working On?". Coneix més històries d'atletes* Nike per inspirar-te.