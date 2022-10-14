Històries seleccionades per Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi, que no para mai de moure's, va descobrir que podia aconseguir tot el que es proposés. Descobreix com la seva passió pel salt de llargada, la dansa i el netbol ara l'inspira per ajudar les nenes de tot el món a fer esport.
Ellen Ramasedi. Sportstec. Sud-africana. Data de naixement: 16 de febrer de 1989. Il·lustració de Cecilia Puglesi.
Quan era petita, l'Ellen no podia quedar-se quieta. Jugava al netbol, anava a classes de dansa i practicava salt de llargada. L'Ellen no parava mai de moure's. A l'escola, la seva assignatura preferida era educació física.
Durant molt de temps, l'Ellen pensava que un dia hauria d'abandonar els entrenaments a la pista de salt de llargada, durant els quals s'omplia de pols, i les classes de dansa esgotadores, que tant li agradaven, per triar una carrera professional més tradicional, com per exemple ser comptable. Amb tot i això, mentre es feia gran imaginava noves formes de continuar amb la seva passió quan acabés l'escola. Tenia moltes idees: atleta professional, àrbitre de futbol, periodista esportiva, etc.
"Aquesta ets tu. Pots ser tot el que vulguis".
Un dia, durant un partit comunitari de netbol, l'Ellen va tenir una idea boníssima. Puc ajudar altres nenes a gaudir dels esports tant com ho faig jo!
L'Ellen sabia que moltes nenes no estan còmodes fent esport. Normalment, els preocupa no tenir el nivell que cal per jugar, però l'Ellen sabia que podia infondre confiança en les nenes a través de l'esport. Per això, va decidir ser entrenadora de netbol a la seva comunitat.
Durant els partits, l'Ellen animava les seves nenes des de la banda.
Mentre les seves atletes seguien les normes del netbol a la perfecció, corrien per la pista, s'aturaven quan agafaven la pilota i esperaven a marcar el següent punt del partit, l'Ellen cridava: "Molt bona agafada! Bona passada!"
Amb el temps, cada volta més nenes descobrien que podien ser molt bones jugadores, com la seva entrenadora. L'Ellen volia seguir dedicant-se a aquest treball tan important, per això es va unir a Sportstec, una organització solidària que empodera les atletes femenines. Ara, l'Ellen treballa amb educadores per crear programes d'educació física que ajudin les nenes a assolir l'èxit.
Cada dia, l'Ellen se sent orgullosa del seu treball i d'ella mateixa per haver-hi construït la seva carrera professional i la seva vida al voltant de la seva passió.