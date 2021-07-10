Demà podria ser el millor dia de la teva vida

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Continua llegint i descobreix noves maneres de connectar-te a l'esport amb les Nike Experiences.

Última actualització: 10 de juliol del 2021

La nostra nova pel·lícula, "Best Day Ever", ens ensenya què passa quan ens replantegem el que és possible.

Creiem que cada dia és una oportunitat per sortir i moure's. Si et fas Nike Member, tindràs accés a un munt de maneres de descobrir l'esport i connectar-hi. Busca exercicis online i presencials a la teva zona per trobar la teva comunitat i fer esport, ja sigui un entrenament d'alta intensitat o una ruta de senderisme senzilla en grup.

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El millor dia
El millor dia

Publicat originalment el: 13 de juliol del 2021