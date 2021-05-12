Noves icones: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Els pits, la regla o els dolor menstruals són temes tabú? Per a Dina Asher-Smith, no. Descobreix com aquesta velocista està canviant la perspectiva sobre aquests temes per a la propera generació de dones atletes.
Al principi de la seva carrera, Dina Asher-Smith va aprendre a deixar de perseguir l'impossible. Ara, aquesta campiona del món no només bat rècords, sinó que està desafiant mites sobre les dones en l'esport parlant en veu alta sobre allò que abans era secret. Ens hem reunit amb Dina per xerrar sobre el seu desig de convertir-se en el referent que li hauria agradat tenir quan era petita.
Com et va ajudar l'esport a canviar la manera en què perceps el teu cos?
DINA ASHER-SMITH: L'esport sempre ha definit la meva manera de veure el meu cos. M'enorgulleixo de mi mateixa quan desafio les meves pròpies expectatives o quan bato un rècord. Però quan surto del món dels esports i parlo amb noies, m'adono que el seu sentiment d'orgull prové d'altres aspectes. Comparen el seu cos amb el de les altres, i això els pot provocar ansietat.
"L'esport sempre ha definit la meva manera de veure el meu cos".
– Dina Asher-Smith
Hi ha la percepció que, per ser atleta, has de ser perfecte. Quin consell donaries a les dones que tenen aquesta creença?
DINA: Sempre animo la gent a deixar de buscar la perfecció. Jo prefereixo buscar l'excel·lència i la genialitat. No et decebis si no encaixes en un model concret de perfecció. Pots ser fantàstica sense ser perfecta.
"No et decebis si no encaixes en un model concret de perfecció. Pots ser fantàstica sense ser perfecta".
– Dina Asher-Smith
Per què és important per a tu parlar sobre temes com ara els pits, la regla o el dolor menstrual (sobretot amb noies)?
DINA: Quan em vaig fer esportista d'elit, em vaig adonar que sempre se'n parlava a mitja veu. Quan xerro amb noies més joves sobre les meves experiències, les preguntes principals que em solen fer són sobre els sostenidors esportius, el pas per la pubertat i el fet de tenir un estil de vida esportiu. És important que parlem de tot això amb sinceritat.
"És important que parlem de tot això amb sinceritat".
– Dina Asher-Smith
Si poguessis explicar breument a les noies què vol dir ser una dona atleta, què els diries?
DINA: Els diria que és genial. A mi m'ha aportat molta confiança. M'ha fet arribar fins on no creia que fos possible. Pots ser un crac en tot allò que et proposis, però crec que l'esport és una manera fantàstica de viure-ho en temps real. Et permet redefinir-te a tu mateixa cada dia.
"Pots ser un crac en tot allò que et proposis".
– Dina Asher-Smith
Directora: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotògrafa: Sophie Jones @sophographylondon