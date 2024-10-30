Electric Pack: una nova combinació de colors futurista que ret homenatge al passat
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Els nous looks combinen l'estampat icònic d'estruç amb un nou color vistós i impressionant.
- El Nike Electric Pack és una nova combinació de colors atrevida present en alguns models de sabatilles de rendiment Nike per a home, dona i nen/a.
- L'Electric Pack ret homenatge al passat d'una manera nova i combina l'icònic estampat d'estruç amb Total Orange, un to vistós que és una novetat de Nike per a aquest estiu.
- Els dissenys estan disponibles a nike.com des del 24 de juliol.
Nike ha llançat un nou estampat esportiu i atrevit que ha captivat les persones apassionades de les sabatilles. La combinació de colors Electric Pack inclou l'icònic estampat d'estruç i un nou color vistós de la marca en taronja brillant anomenat Total Orange. S'ha fet servir en 55 sabatilles de rendiment Nike per a home, dona i nen/a.
El 1987, el dissenyador de Nike Tinker Hatfield va presentar l'estampat d'estruç, que ara és una llegenda. Diuen que, mentre explorava el barri del SoHo de Nova York un dia, Hatfield va veure un sofà molt llampant amb un estampat d'estruç a l'aparador d'una botiga de mobles de luxe. Aleshores es va enamorar dels elements naturals i la textura orgànica del teixit. El descobriment d'aquests detalls destacats va portar Hatfield a dissenyar unes sabatilles de rendiment per a Nike inspirades en el mateix estampat atrevit i transformatiu. Aquesta combinació inversemblant aplicava elements del dia a dia en un producte d'alt rendiment: un concepte revolucionari en una època en què la roba esportiva i l'alta costura no es barrejaven.
Ara, l'estampat d'animal es fa encara més atrevit gràcies al Total Orange, un color vistós que Nike ha presentat arreu del món. Segons l'equip de disseny de Nike, la combinació resultant té un estil guanyador, atrevit, intrèpid i irreverent.
"Volíem agafar una cosa poc evident en el context del rendiment, com l'estampat Safari, i crear un disseny que representés la nova era de l'esport", explica Caroline Abero, directora sènior de calçat i roba per a dona de Nike. "Unim esport i cultura en el terreny de joc i creem un nou look esportiu per a les noves generacions".
El disseny del Nike Electric Pack ofereix un estil atrevit i energètic tant als atletes com als amants de l'estampat d'animal. La combinació de colors està disponible en 55 models diferents de calçat de rendiment per a home, dona i nen/a, tots amb l'estampat d'estruç i el color Total Orange en un disseny lleugerament diferent. Entre aquests models de sabatilles de rendiment es troben les Alphafly, dissenyades per al running de velocitat; les Pegasus, pensades per al running en carretera; les G.T. Hustle, unes sabatilles de bàsquet, i les Infiniti Tour, un model de golf.
L'Electric Pack està disponible en alguns models de sabatilles de rendiment des del 24 de juliol a nike.com.