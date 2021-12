Com s'han de fer els abdominals

Els abdominals són un exercici de pes corporal que es poden fer a qualsevol lloc, i els pot fer tothom, des de principiants fins a atletes experimentats. Per això són un element bàsic en qualsevol rutina de tors i són perfectes per als entrenaments de fitnes a casa.

Deixant de banda la seva practicitat, els abdominals són un exercici altament efectiu. Principalment, t'ajuden a guanyar múscul a l'abdomen. Són exercicis aïllats, és a dir, se centren en els abdominals i els aïllen per ajudar-te a millorar la connexió entre la ment i els músculs.

Passa el mateix amb altres exercicis i esports. Quan aprens a connectar amb els teus abdominals i a contraure'ls, també millores l'activació del tors per a altres exercicis. Per exemple, durant un esquat amb barra, actives el tors, que treballa per mantenir la barra estable tant a la fase concèntrica com a l'excèntrica. Un tors dèbil afecta la capacitat de fer els exercicis d'una manera efectiva. Si tens els músculs del tors dèbils, també seràs més susceptible a tenir una mala postura, lesions i mal a la zona lumbar.

Com en tots els exercicis, si no els fas correctament, no obtindràs els resultats que et mereixes. Fins i tot, és possible que activis altres músculs sense voler i que es causin desequilibris o hi hagi risc de lesions. A continuació t'expliquem com fer els abdominals correctament.