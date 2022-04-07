Com pots plegar els pantalons curts per estalviar espai

Tres trucs per plegar els pantalons curts i estalviar espai
Cura dels productes
Saber plegar bé els pantalons curts et pot ajudar a estalviar espai a l'armari, a la maleta o als calaixos i a evitar que hi surtin arrugues. Dona un cop d'ull a aquests consells senzills per plegar pantalons curts.
Els pantalons curts, que venen en una gran varietat de models per al dia a dia, són un producte versàtil i, possiblement, un dels imprescindibles del teu armari, però amb el temps, poden arribar a ocupar força espai. Si saps com pots plegar-los de manera eficient, podràs organitzar millor la roba i l'espai on l'hagis de desar, sigui un armari, una calaixera o una maleta. Dona un cop d'ull a aquests consells d'estalvi d'espai per plegar els pantalons curts. Comencem pel més bàsic.
1. Com plegar pantalons curts en tres passos senzills
Els pantalons curts poden ser fàcils de plegar si segueixes aquests tres passos:
- Per evitar que s'arruguin, agita una mica cada peça abans de plegar-la. Allisa totes les arrugues i els bonys perquè la peça quedi plana quan la pleguis.
- Col·loca els pantalons curts en una superfície plana o aguanta'ls davant teu, i plega'ls per la meitat seguint la costura vertical.
- Plega la meitat inferior dels pantalons cap amunt.
Això farà que es converteixin en una peça petita i quadrada que podràs ficar fàcilment en un calaix. Aquesta tècnica serveix per a qualsevol tipus de pantalons curts.
2. Com ordenar els pantalons curts
Un cop els hagis plegat, hi ha dues maneres efectives d'organitzar els pantalons curts:
- Desar-los en disposició vertical, l'un damunt de l'altre.
- Desar-los en disposició horitzontal, creant una fila de pantalons curts que et permetrà veure'ls tots quan obris el calaix.
Consell: si els ordenes verticalment, hi ha un truc per evitar que la pila et caigui. Alterna la posició de la cintura. Per exemple, si n'has deixat uns amb la cintura mirant al fons de l'armari o el calaix, en els següents la cintura hauria de mirar cap a tu. Aquesta tècnica mantindrà la pila segura.
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3. Com plegar els pantalons curts per anar de viatge
Per aprofitar al màxim l'espai de la maleta, enrotlla els pantalons curts amb cura i sense que s'hi formin arrugues. T'expliquem com pots fer-ho:
- Sacseja o allisa els possibles bonys o arrugues que hi hagi al teixit.
- Plega els pantalons per la meitat en disposició vertical seguint la costura del mig.
- Enrotlla'ls amb força des de la part inferior cap a la cintura fins que quedi una forma cilíndrica compacta.
Text: Lesly Gregory