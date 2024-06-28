No hi ha una recepta màgica per trobar el teu estil. Està en constant canvi i evolució, i de vegades pot ser totalment diferent d'un dia a un altre.
Però independentment de com evolucioni a mesura que creixem, el més important i que sempre cal tenir en compte és portar el que ens faci sentir seguretat en nosaltres mateixes.
Nike ha passat una estona amb tres noies adolescents que ens han donat alguns consells i trucs per ajudar-nos a jugar amb estil fent servir les Air Max Dn.
Juga amb la superposició
"La combinació de capes dona vida al meu outfit. Per exemple, les Air Max Dn, uns texans amples i un crop top damunt d'una camisa que en deixi veure el coll".
Explora la teva creativitat combinant diferents capes i, de sobte, t'adonaràs que aquella peça de roba que tenies al fons de l'armari et serveix per a milers de looks.
"Les Nike Air Max Dn afegeixen el toc esportiu que tant m'agrada al meu look", ens explica la Sophie. Per portar els outfits al següent nivell, ella combina una camisa amb coll sota una samarreta ampla o una corbata que faci joc amb les sabatilles.
Combina tendències i colors
"Soc una persona molt expressiva i m'encanta lluir diferents colors".
A la Funmi, les Nike Air Max Dn la fan sentir com si caminés sobre un núvol i les combina amb tots els colors de l'arc de Sant Martí. "Per crear els meus outfits, utilitzo tota la meva creativitat".
Si a tu també t'agrada l'estil atrevit i lluminós, pots inspirar-te en la Funmi. Juga amb els accessoris i els colors fins que trobis el que et fa sentir millor.
Surt de la teva zona de confort
"Mai he trobat unes sabatilles per a adolescents com aquestes. Els laterals em van cridar l'atenció i són MOLT còmodes".
Si tens unes sabatilles còmodes i fàcils de combinar, et resultarà senzill innovar amb la roba.
"M'agrada barrejar estils, des de roba urbana fins a la moda dels anys 70", ens explica la Bella. Ella crea outfits amples amb una part superior cenyida sota una jaqueta de teixit Fleece, i hi afegeix un toc de comoditat i color amb les Air Max Dn.
Ningú ha de cenyir-se només a un estil. Avui, vestim-nos com vulguem. Demà, despertem-nos i tornem-hi.